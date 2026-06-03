Il relax della luna prende lo spazio del sole

Un lettore ha inviato una foto da Porto Cesareo che mostra il cielo notturno con la luna visibile al posto del sole. La scena evidenzia il passaggio dal giorno alla notte, con la luna che domina il cielo. La fotografia cattura il momento in cui il sole si è nascosto e la luna si presenta al suo posto. Nessun altro dettaglio o elemento aggiuntivo è stato riportato.

PORTO CESAREO - ll sole lascia spazio al relax della luna. Lo scatto di un nostro lettore, Andrea Testa, da Porto Cesareo. Lo scatto dallo Ionio. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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