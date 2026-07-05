Prato violenta rissa paura nel quartiere | persona colpita al collo portata in ospedale

Una rissa violenta si è scatenata nel quartiere del Soccoro a Prato, domenica mattina, coinvolgendo almeno due persone. La colluttazione è culminata con un colpo al collo che ha ferito una persona, trasportata in ospedale. La lite sarebbe nata da una disputa familiare, poi degenerata in violenza fisica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Prato, 5 luglio 2026 – Paura a Prato per una violenta rissa che è avvenuta nel quartiere del Soccoro nella mattina di domenica. Ci sarebbe stata una lite familiare, al termine della quale si è passati dalle parole alle percosse. Un uomo è stato colpito al collo sembra con un oggetto contundente. A intervenire, il 118 e le forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta in via Siena. A soccorrere l’uomo è stato un equipaggio della Misericordia. Che ha trasferito la persona ferita all’ospedale di Prato. Testimoni parlano di un uomo in fuga in seguito alla colluttazione. Molte le persone che hanno seguito le fasi del soccorso all’uomo ferito dopo aver sentito il trambusto in strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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