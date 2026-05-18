Napoli trans pugnalata al collo a Porta Capuana all'esterno di un bar | portata all'Ospedale del Mare
Una donna transgender è rimasta ferita al collo in un'aggressione avvenuta all'esterno di un bar nella zona di Porta Capuana a Napoli. La persona è stata soccorsa e trasportata all'Ospedale del Mare, dove le è stato diagnosticato un trauma con una prognosi di dodici giorni. La polizia sta raccogliendo elementi sull'accaduto e attualmente non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell'aggressione.
Una trans è stata accoltellata al collo fuori da un bar nella zona di Porta Capuana. Trasportata all'Ospedale del Mare: 12 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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