Napoli trans pugnalata al collo a Porta Capuana all'esterno di un bar | portata all'Ospedale del Mare

Una donna transgender è rimasta ferita al collo in un'aggressione avvenuta all'esterno di un bar nella zona di Porta Capuana a Napoli. La persona è stata soccorsa e trasportata all'Ospedale del Mare, dove le è stato diagnosticato un trauma con una prognosi di dodici giorni. La polizia sta raccogliendo elementi sull'accaduto e attualmente non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell'aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui