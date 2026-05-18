Napoli trans pugnalata al collo a Porta Capuana | portata all'Ospedale del Mare

Una donna transgender è stata ferita con una coltellata al collo mentre si trovava davanti a un bar nella zona di Porta Capuana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l'hanno trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare. La vittima rimane sotto osservazione e si trova in prognosi riservata, con una durata prevista di circa 12 giorni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’aggressione.

Una trans è stata accoltellata al collo fuori da un bar nella zona di Porta Capuana. Trasportata all'Ospedale del Mare: 12 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli, 43enne ferito al collo con un’arma da taglio a Porta CapuanaUn 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio tra piazza Principe Umberto e Porta Capuana a Napoli.

Napoli, presidio fisso in Porta Capuana e Porta Nolana, più vigilanza privata davanti ai Mc Donald’sRiunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli: disposti maggiori controlli a Porta Nolana e Porta Capuana e in piazza...

Napoli, trans pugnalata al collo a Porta Capuana: portata all’Ospedale del MareUna trans è stata accoltellata al collo fuori da un bar nella zona di Porta Capuana. Trasportata all’Ospedale del Mare: 12 giorni di prognosi. Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google. fanpage.it

Ancora violenza a Porta Capuana: ferito al collo un ragazzo di 29 anniLa prima cosa che ha fatto è stato chiedere aiuto ad una pattuglia di carabinieri in transito per Porta Capuana. Era spaventato e sanguinante. L’uomo, un 43enne brasiliano, ha ... ilmattino.it