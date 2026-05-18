Napoli trans pugnalata al collo a Porta Capuana | portata all'Ospedale del Mare

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna transgender è stata ferita con una coltellata al collo mentre si trovava davanti a un bar nella zona di Porta Capuana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l'hanno trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare. La vittima rimane sotto osservazione e si trova in prognosi riservata, con una durata prevista di circa 12 giorni. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’aggressione.

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Una trans è stata accoltellata al collo fuori da un bar nella zona di Porta Capuana. Trasportata all'Ospedale del Mare: 12 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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