Cristiano Ronaldo ha conquistato il suo primo trofeo con l’Al Nassr, la squadra campione d’Arabia, grazie a una doppietta decisiva nella finale. Al termine della partita, il portoghese si è commosso, visibilmente emozionato. L’incontro ha visto anche la sconfitta di Inzaghi, secondo classificato. La vittoria ha segnato un momento importante per il club saudita, che ha riportato il titolo nazionale dopo un lungo periodo. Ronaldo ha festeggiato insieme ai compagni, lasciando trasparire grande soddisfazione.

Al Nassr campione d’Arabia, Cristiano Ronaldo vince il primo trofeo con il club saudita: doppietta e lacrime per il portoghese, Inzaghi secondo. L’ Al Nassr è campione della Saudi Pro League. La squadra di Cristiano Ronaldo, che aveva conquistato il titolo per la prima volta dalla stagione 201819, si è ripetuta quest’anno chiudendo il campionato davanti all’ Al Hilal di Simone Inzaghi. Decisiva la vittoria per 4-1 contro il Damac, risultato che ha consegnato matematicamente il trofeo al club di Riyad. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Al Nassr campione, festa grande per Cristiano Ronaldo. Per Cristiano Ronaldo si tratta del primo titolo conquistato con la maglia dell’ Al Nassr, un traguardo molto atteso dopo il suo arrivo in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Al Nassr campione d’Arabia, Cristiano Ronaldo vince il primo trofeo con il club saudita e finisce in lacrime

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Meno 30 gol ai 1000 per CRISTIANO RONALDO | AL NASSR-AL AHLI 2-0 | SAUDI PRO LEAGUE | COMO TV

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