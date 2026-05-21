Al Nassr campione d’Arabia Cristiano Ronaldo vince il primo trofeo con il club saudita e finisce in lacrime

Da calcionews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo ha conquistato il suo primo trofeo con l’Al Nassr, la squadra campione d’Arabia, grazie a una doppietta decisiva nella finale. Al termine della partita, il portoghese si è commosso, visibilmente emozionato. L’incontro ha visto anche la sconfitta di Inzaghi, secondo classificato. La vittoria ha segnato un momento importante per il club saudita, che ha riportato il titolo nazionale dopo un lungo periodo. Ronaldo ha festeggiato insieme ai compagni, lasciando trasparire grande soddisfazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al Nassr campione d’Arabia, Cristiano Ronaldo vince il primo trofeo con il club saudita: doppietta e lacrime per il portoghese, Inzaghi secondo. L’ Al Nassr è campione della Saudi Pro League. La squadra di Cristiano Ronaldo, che aveva conquistato il titolo per la prima volta dalla stagione 201819, si è ripetuta quest’anno chiudendo il campionato davanti all’ Al Hilal di Simone Inzaghi. Decisiva la vittoria per 4-1 contro il Damac, risultato che ha consegnato matematicamente il trofeo al club di Riyad. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Al Nassr campione, festa grande per Cristiano Ronaldo. Per Cristiano Ronaldo si tratta del primo titolo conquistato con la maglia dell’ Al Nassr, un traguardo molto atteso dopo il suo arrivo in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

al nassr campione d8217arabia cristiano ronaldo vince il primo trofeo con il club saudita e finisce in lacrime
© Calcionews24.com - Al Nassr campione d’Arabia, Cristiano Ronaldo vince il primo trofeo con il club saudita e finisce in lacrime
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meno 30 gol ai 1000 per CRISTIANO RONALDO | AL NASSR-AL AHLI 2-0 | SAUDI PRO LEAGUE | COMO TV

Video Meno 30 gol ai 1000 per CRISTIANO RONALDO | AL NASSR-AL AHLI 2-0 | SAUDI PRO LEAGUE | COMO TV

Sullo stesso argomento

Cristiano Ronaldo sfata il tabù: l'Al Nassr è campione d'Arabia. Inzaghi secondoNella sua carriera ha vinto tantissimo, dalle cinque Champions ai 7 titoli nazionali tra Premier, Liga e Serie A, senza dimenticare i tre Palloni...

Cristiano Ronaldo vince il primo titolo in Arabia Saudita, segna una doppietta e si commuoveDopo tre anni Cristiano Ronaldo è riuscito a vincere il primo titolo con l'Al Nassr, esce dal campo e si commuove: è campione dell'Arabia Saudita,...

cristiano ronaldo al nassr campione dCristiano Ronaldo sfata il tabù: l'Al Nassr è campione d'Arabia. Inzaghi secondoNell'ultima partita del campionato saudita, la squadra di CR7 (autore di una doppietta) ha superato per 4-1 il Damac. Inutile l'1-0 dell'Al Hilal dell'ex interista in casa dell'Al Fayha ... msn.com

cristiano ronaldo al nassr campione dArabia, Inzaghi e Cristiano Ronaldo in campo per il titolo LIVE: raddoppia Al-Nassr con Coman, così CR7 sarebbe campioneTutto in una serata. La Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita scende in campo oggi con l'ultima giornata di campionato la 34esima, e che assegnerà in un duello a distanza il tito ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web