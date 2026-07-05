Il club sta monitorando la porta girevole con l’attenzione rivolta a Confente. Mlakar ha lasciato il team e si sta preparando per il trasferimento al Maribor. Resta in sospeso il nuovo rinforzo di mercato, con tre trattative ancora attive. Per Marras, il contatto con il Mantova è ancora aperto e in fase di discussione. La situazione rimane in attesa di sviluppi definitivi in tutte le trattative.

di Lorenzo Vero Ancora attesa per il nuovo rinforzo di mercato. Tre trattative in piedi che attendono una svolta. Per Marras il discorso con il Mantova è ancora in piedi. Il Pisa nei giorni scorsi, come riportato, aveva presentato un’offerta inferiore ai tre milioni di euro, con l’inserimento di una contropartita ( Hojholt nello specifico). Un’operazione che però non convincerebbe a pieno il club lombardo. Così, la soluzione potrebbe consistere in una nuova offerta di acquisto a titolo definitivo da parte del Pisa, comunque inferiore rispetto ai quattro milioni di euro richiesti dal Mantova. Proprio loro, nelle ultime ore, sono in chiusura per l’arrivo di Vesentini dall’Union Brescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porta girevole, occhi su Confente. Mlakar ai saluti: lo aspetta il Maribor

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