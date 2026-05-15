Ognuno di noi sogna lo stu*** Bufera su Porta a Porta cosa è successo

Nell’ultima puntata di Porta a Porta, andata in onda su Rai1, una frase pronunciata dalla giornalista e autrice televisiva ha provocato una forte reazione. La discussione si è concentrata anche sul caso di Garlasco e sul profilo psicologico di una persona coinvolta. La frase in questione ha suscitato molte polemiche tra gli spettatori e sui social network, portando a un acceso dibattito pubblico. La puntata si è conclusa con molte richieste di chiarimenti e riflessioni sulla moderazione dei contenuti in trasmissione.

È scoppiata una durissima polemica dopo le parole pronunciate dalla giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli durante l’ultima puntata di Porta a Porta su Rai1, dedicata anche al caso del delitto di Garlasco e al profilo psicologico di Andrea Sempio. Una frase in particolare ha acceso immediatamente il dibattito politico e social: “ Ognuno di noi sogna lo stu *”, ha detto Borrelli nel corso di un confronto in studio sulla sfera sessuale e sulle fantasie inconsce. Le dichiarazioni hanno provocato reazioni indignate da parte di esponenti politici, giornalisti e telespettatori, con accuse rivolte sia all’ospite sia alla trasmissione condotta da Bruno Vespa, contestato per non essere intervenuto durante il dibattito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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