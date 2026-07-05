Politica L’alternativa passa dall’ascolto

Un’assemblea aperta si è svolta per discutere la creazione di un nuovo programma politico a Massa. I partecipanti hanno ascoltato proposte e idee, senza interventi ufficiali o discorsi formali. La riunione ha coinvolto cittadini e attivisti, che hanno condiviso opinioni sulla direzione da prendere. Non sono stati annunciati nomi o decisioni definitive, ma l’incontro ha segnato l’avvio di un percorso collettivo.

Il dado è tratto, è iniziato il cammino per costruire un programma di alternativa per Massa. E’ iniziato con l’assemblea aperta che si è svolta lunedì scorso a Palazzo Ducale in Sala della Resistenza, promossa dall’associazione “ Ragazzi e ragazze del Bar Eden - Per una rete della sinistra “, che ha raggiunto il suo obiettivo: aprire una discussione pubblica per costruire un programma di alternativa in vista delle amministrative del 2028 a Massa. “Prima le idee, i programmi, le cose da fare“, era il titolo dell’incontro ed è stato il filo conduttore della serata. Al centro l’associazione ha proposto di mettere i contenuti, dai quali partire, e le priorità per la città prima di alleanze politiche e candidature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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