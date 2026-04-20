Alternativa Comune esclusa da tre dibattiti elettorali | È censura politica

La lista Alternativa Comune è stata esclusa da tre dibattiti elettorali in diversi luoghi pubblici, tra cui il Circolo Artistico, il Circolo Tennis Giotto e la sede della Cna. La decisione di non coinvolgere questa lista nei confronti delle discussioni tra i candidati a sindaco ha generato proteste e accuse di censura politica. La loro partecipazione è stata negata senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

"Il Circolo Artistico ha escluso la lista Alternativa Comune dal dibattito tra i candidati a sindaco di domenica scorsa, così come già avvenuto venerdì al circolo Tennis Giotto e così come già programmato per mercoledì alla Cna. La colpa che ci è stata imputata? Aver fatto la scelta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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