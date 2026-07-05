Pogacar sempre più messicano | a Montjuic festeggia così!

Tadej Pogacar ha celebrato con i tifosi messicani dopo la vittoria di squadra a Montjuic, in seguito alla vittoria del compagno Isaac Del Toro. Pogacar si è mostrato vicino ai supporter messicani, che lo hanno acclamato per il suo comportamento nei confronti del loro atleta. La festa si è svolta tra entusiasmo e applausi, con Pogacar che ha condiviso il momento con il pubblico presente. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Dopo il trionfo del messicano Isaac Del Toro, il suo compagno Tadej Pogacar ha festeggiato la vittoria di squadra insieme ai tifosi messicani, che hanno idolatrato "Pogi" per come si è comportato nei confronti del loro beniamino. "Pogi, hermano, ormai sei messicano!" è il coro che si sente in sottofondo mentre lo sloveno sventola la bandiera verde, bianca e rossa. Guarda il video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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