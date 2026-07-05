Sul traguardo di Barcellona, il ciclista messicano conquista la vittoria, mentre il leader della classifica generale rimane invariato. La tappa, che sembrava destinata a scatenare attacchi e sorprese, si rivela molto più cauta e controllata. Sul tratto finale, l’atleta che nessuno si aspettava si mette in evidenza, mentre il portatore della maglia gialla mantiene il vantaggio. Pogacar si gode la giornata senza grandi scossoni.

Una tappa che poteva essere pirotecnica si rivela molto più tattica e bloccata del previsto, e sullo strappetto finale di Barcellona spunta l’uomo che non t'aspetti. È Isaac Del Toro, che imbocca a tutta gli ultimi 700 metri per lanciare il suo capitano Tadej Pogacar. Ma il messicano va talmente forte da far male alla maglia gialla Jonas Vingegaard - il danese riesce comunque a conservarla - e così lo sloveno morde il freno e si trasforma in gentiluomo, concedendo la vittoria al suo pretoriano. Lunghissimo, e intenso, l'abbraccio tra i due Uae Emirates-Xrg dopo il traguardo, col giovane sudamericano che non sta nella pelle per il suo primo sigillo al Tour de France. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Il Tour parla messicano, vince Del Toro ma Vingegaard resta in giallo. Pogacar se la gode

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