Il Presidente di ANCE Avellino ha fatto un appello alle stazioni appaltanti riguardo alla fase finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ha sottolineato l'importanza di seguire correttamente le nuove linee guida operative per evitare di perdere i fondi disponibili. La corsa contro il tempo si fa più serrata, con l’obiettivo di completare le procedure e rispettare le scadenze previste.

Il Presidente di ANCE Avellino, Silvio Sarno, ha lanciato un appello urgente rivolto alle stazioni appaltanti per gestire la fase finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, puntando sulla corretta applicazione delle nuove linee guida operative. La necessità di coordinare le ultime fasi dei cantieri con le scadenze europee è diventata centrale, specialmente con il recente allineamento dei termini tecnici stabilito dalla Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme all’Ispettorato Generale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. La corsa contro il tempo tra il 30 giugno e il 31 agosto 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PNRR, corsa contro il tempo: l’allarme per non perdere i fondi

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