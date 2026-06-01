A un mese dalla scadenza del 30 giugno prevista dal Pnrr, il Comune di Bari sta accelerando i lavori di alcune opere. Nei cantieri si lavora a ritmo sostenuto per rispettare le date stabilite, con diverse attività che stanno cercando di essere completate in tempo. La corsa contro il tempo coinvolge principalmente interventi pubblici di riqualificazione e infrastrutture, mentre le attività sono in fase di avanzamento e monitoraggio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali ritardi o blocchi.

La scadenza del Pnrr, la prima, quella del 30 giugno, si avvicina sempre di più ed è cominciata una vera e propria corsa contro il tempo del Comune per alcune opere, sperando però in una proroga. I cantieri che dovranno concludersi entro un mese sono quelli degli asili nido, il parco della Rinascita nell’ex Fibronit, il parcheggio interrato nella Rossani, via Manzoni e via Argiro e il Brt. I lavori Per i nuovi asili nido, il cronoprogramma sarebbe stato rispettato. Sono stati collaudati i tre nidi “La Rondine”, “La Nave” e “Le Fiabe” e si stanno terminando le ultime operazioni per “Del Mare”, “Del Sole”, “Il fiore” e “Il villaggio del lavoratore”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - I cantieri di Bari e la corsa contro il tempo: il punto sulle opere Pnrr a un mese dalla scadenza

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