Più di 27 anni per pagare la casa E quasi tutti scelgono il tasso fisso

Una persona impiega più di 27 anni per estinguere un mutuo sulla casa. La maggior parte di chi ottiene il prestito opta per un tasso fisso. La disponibilità economica di questi mutuatari è inferiore alla media nazionale. La durata del mutuo e la scelta del tasso sono elementi evidenti nel profilo di questa categoria di mutuatari.

Più di ventisette anni per pagarsi la casa. E quasi tutti scelgono il tasso fisso con una disponibilità economica inferiore rispetto alla media nazionale. E’ quanti rivela Kìron Partner Tecnocasa che ha preso in considerazione i mutui ipotecari sottoscritti attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas nel 2025 e li ha confrontati con l’anno precedente per delineare una fotografia il più completa e chiara possibile del settore ipotecario. Se a livello nazionale la durata media del mutuo è di 26,8 anni, (mentre nel 2024 era pari a 26,6 anni), in Umbria la durata media è pari a 27,2 anni, mentre nell’anno precedente era pari a 25,9 anni.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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