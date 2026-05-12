Mutui a tasso fisso under 36 introvabili le banche hanno smesso di erogarli | il caso

Negli ultimi mesi, molte banche hanno sospeso o eliminato le offerte di mutui a tasso fisso dedicate ai giovani under 36, in particolare quelle con garanzia Consap. Questa decisione ha reso più complicato per i giovani ottenere un finanziamento con questa tipologia di tasso. Le modifiche sono state confermate da diversi istituti di credito, che hanno ridotto le opzioni disponibili per questa categoria di clienti.

Ottenere un mutuo a tasso fisso per gli under 36 sta diventando sempre più difficile. Negli ultimi mesi molte banche hanno ridotto o eliminato le offerte collegate alla garanzia Consap dedicate ai giovani che vogliono acquistare la prima casa. Alla base del problema ci sono l’aumento dei tassi di interesse, la crescita dell’inflazione e le tensioni geopolitiche internazionali, che hanno spinto verso l’alto il costo dei finanziamenti immobiliari. L’indicenza dell’IRS sui tassi dei mutui. Secondo un’indagine pubblicata da Altroconsumo, a salire è stato soprattutto l’IRS, il parametro utilizzato per definire i tassi dei mutui a tasso fisso. Secondo i dati riportati dagli operatori del settore, nell’ultimo mese l’IRS è aumentato di circa 0,4 punti percentuali su tutte le principali durate.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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