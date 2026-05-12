Eni ha emesso con successo due obbligazioni in dollari statunitensi, una a 10 anni e l'altra a 30 anni. Entrambe offrono un tasso fisso che arriva fino al 6 per cento. Dopo la loro emissione, gli investitori possono procedere all'acquisto di questi bond sul mercato secondario. La società ha comunicato i dettagli delle emissioni e le modalità di accesso per chi desidera inserirsi in queste operazioni finanziarie.

Eni ha collocato con successo due emissioni obbligazionarie in dollari statunitensi. Si tratta di due emissioni a tasso fisso con durata di 10 e trent’anni. Il valore nominale complessivo è di 3 miliardi di dollari. Lo ha reso noto Eni, spiegando che l’offerta ha riscontrato un alto interesse da parte del mercato e ha raggiunto una domanda complessiva di circa 15 miliardi di dollari provenienti da circa 240 investitori. I proventi, è stato comunicato, saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno finanziario di Eni. Eni colloca due nuovi bond. Dal gruppo Eni si apprende con una nota dell’11 maggio l’intenzione di collocare due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso in dollari statunitensi con durata di 10 e 30 anni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bond Eni a 10 e 30 anni, tasso fisso fino al 6%: come acquistarli dopo l’emissione

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