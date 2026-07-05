Più cestini sul lungomare E lavaggio strade intensivo Misure per il decoro estivo
Il Comune di Lerici ha installato più cestini sul lungomare e ha avviato un lavaggio stradale intensivo. Queste misure sono state adottate per migliorare il decoro urbano durante la stagione estiva. La decisione è stata presa in risposta alle criticità riscontrate nella gestione della raccolta dei rifiuti. Nessun dettaglio è stato fornito sulla durata delle azioni o sui risultati attesi.
Il Comune di Lerici si trova costretto a intervenire direttamente con ulteriori azioni a sostegno del decoro urbano per fronteggiare le persistenti criticità nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Un impegno che nasce dalla volontà di garantire una città pulita e accogliente per residenti e turisti, ma anche di agevolare il lavoro degli operatori di Acam Ambiente, chiamati quotidianamente a gestire un aumento straordinario delle presenze sul territorio durante la stagione estiva. Nei giorni scorsi sono stati installati ulteriori cestini gettacarte lungo il litorale, aumentando i punti di conferimento a disposizione di residenti e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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