Più cestini sul lungomare E lavaggio strade intensivo Misure per il decoro estivo

Notizia in breve

Il Comune di Lerici ha installato più cestini sul lungomare e ha avviato un lavaggio stradale intensivo. Queste misure sono state adottate per migliorare il decoro urbano durante la stagione estiva. La decisione è stata presa in risposta alle criticità riscontrate nella gestione della raccolta dei rifiuti. Nessun dettaglio è stato fornito sulla durata delle azioni o sui risultati attesi.