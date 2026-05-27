Regata Brindisi-Corfù sopralluogo sul lungomare | Piccoli interventi per migliorare il decoro

Notizia in breve

Un sopralluogo sul lungomare Regina Margherita è stato effettuato per verificare le condizioni dell’area in vista della 40ª edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfù. Sono stati identificati alcuni interventi di piccola entità necessari per migliorare l’aspetto del decoro lungo il percorso. La visita è avvenuta in prossimità dell’evento, che si svolgerà nei prossimi giorni.