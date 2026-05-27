Regata Brindisi-Corfù sopralluogo sul lungomare | Piccoli interventi per migliorare il decoro
Un sopralluogo sul lungomare Regina Margherita è stato effettuato per verificare le condizioni dell’area in vista della 40ª edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfù. Sono stati identificati alcuni interventi di piccola entità necessari per migliorare l’aspetto del decoro lungo il percorso. La visita è avvenuta in prossimità dell’evento, che si svolgerà nei prossimi giorni.
BRINDISI – Un sopralluogo sul lungomare Regina Margherita per verificare criticità e possibili interventi in vista della 40ª edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfù, in programma nei prossimi giorni. Questa mattina alcuni componenti della commissione Urbanistica del Comune di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sopralluogo sul lungomare in vista della regata internazionale
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