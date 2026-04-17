Ostia ripristinato il decoro sul lungomare Toscanelli | rimossi giacigli e rifiuti

Nella mattinata di ieri, alle 8.30, è iniziata un’operazione di pulizia e ripristino del decoro urbano sul lungomare Paolo Toscanelli, a Ostia. Durante le operazioni sono stati rimossi giacigli e vari rifiuti presenti nell’area. L’intervento ha coinvolto diverse persone che si sono dedicate alla riqualificazione dello spazio pubblico. L’obiettivo è stato quello di ripristinare le condizioni di ordine e pulizia lungo la passeggiata.

Ostia, 17 aprile 2026 – È iniziata ieri mattina, intorno alle 8.30, un’operazione di ripristino del decoro urbano sul lungomare Paolo Toscanelli, a Ostia. L’intervento ha interessato un’area all’interno di uno stabilimento, in particolare le pedane di accesso alle cabine, dove erano presenti tende, giacigli, rifiuti e materiali vari, oltre alla spiaggia libera adiacente. Le operazioni sono state condotte dagli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso dell’attività sono state identificate tre persone, tutte di nazionalità italiana: si tratta di due uomini e una donna, di età compresa tra i 35 e i 50 anni. Sul posto era presente anche la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, che ha offerto alle tre persone una sistemazione alloggiativa alternativa, proposta che è stata però rifiutata.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Ostia, tendopoli con vista mare: rimossi giacigli e rifiuti sul lungomare Toscanelli Roma: operazione decoro a Villa Pamphili, rimossi 50 metri cubi di rifiutiOperazione di bonifica a Villa Pamphili: tre uomini trovati senza documenti, uno arrestato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ostia, spiaggia liberata da tende e rifiuti: scatta l’operazione decoro sul lungomare Toscanelli; Ostia, operazione decoro della Polizia Locale sulla spiaggia del lungomare Toscanelli; Ostia, operazione decoro della Polizia Locale sulla spiaggia del lungomare Toscanelli; Ostia, operazione decoro della polizia locale sulla spiaggia del lungomare Toscanelli. Ostia, Droghei (Pd): Presentata interrogazione su cantiere abbandonato sul lungomareOstia, 14 aprile 2026 – Ho presentato un’interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione Lazio e alla Giunta per fare chiarezza sullo stato di abbandono del cantiere per la rifioritur ... ilfaroonline.it Ostia, la Regione: Piazza dei Canotti, cantiere quasi ripristinato: lavori in chiusuraRoma, 14 aprile 2026 – La Regione Lazio replica alle dichiarazioni della consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Droghei (leggi qui ) sul cantiere di piazza dei Canotti, a Ostia Levante ... ilfaroonline.it Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni facebook Ostia, tendopoli con vista mare: rimossi giacigli e rifiuti sul lungomare Toscanelli ift.tt/QsJFgHL x.com