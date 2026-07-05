Tre persone sono state arrestate per una rapina violenta compiuta in una casa di Pieve di Soligo. I rapinatori hanno assaltato un medico e dentista di 58 anni, malmenandolo davanti alla famiglia, composta dalla moglie e due figli di 17 e 19 anni. L'episodio si è verificato in via Pederiva, nella zona del Patean. La polizia ha fermato altri tre sospetti collegati alla banda responsabile dell'aggressione.

Hanno pianificato e messo a segno una rapina violenta, brutale, nell’abitazione del medico e dentista Alessandro Bubola, 58 anni, malmenato da un commando, di fronte a moglie e ai due figli di 17 e 19 anni, nella sua abitazione di via Pederiva a Pieve di Soligo, nella zona del Patean. Per quell’episodio, avvenuto l’11 marzo scorso, sono stati arrestati venerdì scorso tre dei principali protagonisti, tutti con precedenti e accompagnati in carcere a Santa Bona: un 19enne di Farra di Soligo, Soufian El Khadraoui, di origini nordafricane, un 20enne algerino residente a Pieve di Soligo, Rami Lemanadjella, e un 19enne, Daniel Popko, residente sempre a Pieve ma nativo di Benevento. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Picchiarono il dentista davanti ai figli in casa a Pieve di Soligo, arrestati altri tre rapinatori della banda

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