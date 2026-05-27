Il 28 maggio si tiene la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo. La gara inizia alle 13. La tappa attraversa diverse località e presenta un percorso di montagna e pianura. La distanza totale e i dettagli specifici del tracciato non sono stati ancora comunicati. La tappa si svolge nel pomeriggio di giovedì.

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 109, giovedì 28 maggio, è la Fai della Paganella-Pieve di Soligo: si parte alle 13.15, per 168km di segmento. Dal Trentino al Veneto per la diciottesima tappa: giovedì 28 maggio, Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 168 km. La partenza alle 13.15, Frazione ondulata dall’inizio alla fine. Si seguono le valli dell’Adige e del Brenta per proseguire su percorso ondulato, ma prevalentemente in discesa, fino a Primolano. Si affronta la breve salita delle Scale di Primolano (qui Fausto Coppi cadde nel Giro 1950 e si fratturò il bacino) per entrare nella valle del Piave e dopo Valdobbiadene superare le brevi salite di Combai, Tarzo e Ca’ del Poggio (a 9 km dall’arrivo) prima del traguardo di Pieve di Soligo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della diciottesima tappa: da Fai della Paganella a Pieve di Soligo

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