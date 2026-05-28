Durante la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, si sono affrontati 171 chilometri. La corsa ha incluso il Muro di Ca’ del Poggio, un salita ripida che ha messo sotto pressione i ciclisti. Questa tappa rappresenta l’ultima frazione prima di un fine settimana con percorsi più impegnativi. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni significative nel percorso.

Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi la diciottesima tappa, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo: 171 chilometri che rappresentano l’ultima frazione relativamente gestibile prima di un fine settimana durissimo. Non sarà una giornata da alta montagna, ma il finale può comunque creare scompiglio, soprattutto grazie al Muro di Ca’ del Poggio, posto a pochi chilometri dal traguardo. La prima difficoltà sarà il Fastro, salita di terza categoria lunga 3,2 chilometri con pendenza media del 3,9%. Dopo il traguardo intermedio di Guia e il chilometro RedBull al km 154,3, la corsa entrerà nella fase delicata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro d’Italia, il Muro di Ca’ del Poggio accende la Fai della Paganella-Pieve di Soligo

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