Picchia un 15enne poi viene colpito con l’ascia | quattro arresti contestato l’odio razziale

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due risse si sono verificate in rapida successione, portando al ferimento di un ragazzo di 15 anni e a un uomo colpito alla testa con un’ascia. Quattro persone sono state arrestate. La polizia ha contestato l’odio razziale tra le accuse. Le autorità stanno indagando sui dettagli delle aggressioni e sui motivi alla base degli episodi di violenza.

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Due risse nel giro di poche ore, un ragazzo di 15 anni ferito, un uomo colpito alla testa con un’ascia e un’escalation di violenza che si è conclusa con quattro arresti. È il bilancio degli episodi avvenuti nel Varesotto, per i quali i carabinieri hanno eseguito all’alba di domenica un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Varese. In carcere sono finiti quattro uomini, due italiani e due tunisini, accusati a vario titolo di tentato omicidio, rissa aggravata dall’odio razziale, lesioni personali e porto abusivo di armi. Per i due italiani il giudice ha inoltre riconosciuto l’aggravante della discriminazione etnica e razziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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