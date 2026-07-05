Due risse si sono verificate in rapida successione, portando al ferimento di un ragazzo di 15 anni e a un uomo colpito alla testa con un’ascia. Quattro persone sono state arrestate. La polizia ha contestato l’odio razziale tra le accuse. Le autorità stanno indagando sui dettagli delle aggressioni e sui motivi alla base degli episodi di violenza.

Due risse nel giro di poche ore, un ragazzo di 15 anni ferito, un uomo colpito alla testa con un’ascia e un’escalation di violenza che si è conclusa con quattro arresti. È il bilancio degli episodi avvenuti nel Varesotto, per i quali i carabinieri hanno eseguito all’alba di domenica un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Varese. In carcere sono finiti quattro uomini, due italiani e due tunisini, accusati a vario titolo di tentato omicidio, rissa aggravata dall’odio razziale, lesioni personali e porto abusivo di armi. Per i due italiani il giudice ha inoltre riconosciuto l’aggravante della discriminazione etnica e razziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Picchia un 15enne, poi viene colpito con l’ascia: quattro arresti, contestato l’odio razziale

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