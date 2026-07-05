Picchia la moglie poi aggredisce i carabinieri | 46enne arrestato a Casapulla

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, un uomo di 46 anni è stato arrestato a Casapulla dopo aver picchiato la moglie e poi aver aggredito i carabinieri intervenuti. I militari sono intervenuti in seguito alla chiamata di emergenza e hanno fermato l’uomo sul posto. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri nella notte, dopo aver aggredito la moglie ed essersi scagliato contro i militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Casapulla, aggredisce la moglie e si scaglia contro i CarabinieriNella notte a Casapulla, i Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto per una lite familiare.

Violenze continue, poi irrompe nella casa familiare e minaccia la moglie, infine aggredisce I carabinieri: arrestato 45enneUn uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Collecchio per aver aggredito i militari durante un intervento.

Temi più discussi: Lucca, uccide la ex moglie ricoverata, poi si toglie la vita; Moglie minaccia e picchia il marito: Ti ammazzo, qui comando io. La lite per il mantenimento della figlia; Il nipote non vuole mangiare, lui picchia moglie, figlio e ragazzo: arrestato a Porto Torres; Picchia e rompe il naso alla moglie per un presunto tradimento: 35enne peruviano di Sovere nei guai.

picchia la moglie poiPicchia la moglie, poi aggredisce i carabinieri: 46enne arrestato a CasapullaL'uomo è stato arrestato dai carabinieri nella notte, dopo aver aggredito la moglie ed essersi scagliato contro i militari dell'Arma ... fanpage.it

picchia la moglie poiPicchia la moglie e le incendia l’auto, poi la minaccia con un video in cui si vede una pistola. ArrestatoAvrebbe perseguitato e maltrattato la moglie, arrivando a incendiarle la macchina. Si sarebbe appostato anche sotto casa della donna, fino a procurarle ansia e paura per la propria incolumità. Per que ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web