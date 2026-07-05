Picchia la moglie poi aggredisce i carabinieri | 46enne arrestato a Casapulla

Notizia in breve

Nella notte, un uomo di 46 anni è stato arrestato a Casapulla dopo aver picchiato la moglie e poi aver aggredito i carabinieri intervenuti. I militari sono intervenuti in seguito alla chiamata di emergenza e hanno fermato l’uomo sul posto. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale.