casapulla aggredisce la moglie e si scaglia contro i carabinieri

Nella notte a Casapulla, i Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto per una lite familiare. All’arrivo, un uomo ha aggredito la moglie e si è scagliato contro i militari. È stato necessario l’intervento per fermare la violenza e mettere in sicurezza la donna. L’uomo è stato fermato e portato in caserma. La donna ha riportato lievi ferite e ha rifiutato cure mediche.

Intervento tempestivo dei Carabinieri nella notte a Casapulla, dove una richiesta di aiuto per una violenta lite familiare ha consentito di interrompere un episodio di presunta violenza domestica e di assicurare alla giustizia un 46enne, gravemente indiziato, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e resistenza a pubblico ufficiale.L'allarme è scattato nelle ore notturne, quando la Centrale Operativa ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

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