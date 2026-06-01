Violenze continue poi irrompe nella casa familiare e minaccia la moglie infine aggredisce I carabinieri | arrestato 45enne
Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Collecchio per aver aggredito i militari durante un intervento. Prima di essere fermato, aveva causato ripetute violenze e aveva minacciato la moglie nella loro abitazione.
I Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno arrestato un 45enne straniero per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fermo è scattato a conclusione delle verifiche avviate dai militari a seguito di presunte violenze domestiche perpetrate dall'uomo ai danni della moglie. L'intervento ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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