Violenze continue poi irrompe nella casa familiare e minaccia la moglie infine aggredisce I carabinieri | arrestato 45enne

Da parmatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Collecchio per aver aggredito i militari durante un intervento. Prima di essere fermato, aveva causato ripetute violenze e aveva minacciato la moglie nella loro abitazione.

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I Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno arrestato un 45enne straniero per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fermo è scattato a conclusione delle verifiche avviate dai militari a seguito di presunte violenze domestiche perpetrate dall'uomo ai danni della moglie. L'intervento ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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