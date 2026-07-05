In piazza Cavour, rifiuti, bottiglie e lattine sono sparsi ovunque, mentre si avvicinano i lavori per l’Arena tra venti giorni. Nel frattempo, la piazza presenta un livello di decoro molto basso. Nella vicina piazza Corelli, spazio dell’evento Rai con personaggi della tv pubblica, si registra invece il massimo del degrado. La situazione si ripete in entrambe le aree, con piazza Cavour che mostra evidenti segni di abbandono e incuria.

In piazza Corelli - fu della Repubblica – l’evento Rai con tutti i personaggi più amati della tv pubblica, in piazza Cavour il degrado più totale. Per fortuna nessuno delle centinaia di ospiti invitati ad Ancona al Galà dei Palinsesti 26-27 è transitato a piedi in quella che dovrebbe essere la piazza più bella della città, ridotta in condizioni indecorose. Tra meno di venti giorni verrà installata l’Arena Cavour per sei concerti importanti e di sicuro per quella data la situazione sarà senza dubbio risolta. Da giorni stavamo monitorando la situazione perché ci eravamo accorti dei tanti rifiuti non raccolti da giorni, se non settimane, nell’area della piazza, con particolare interesse in mezzo alle siepi e nelle aiuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Cavour, poco decoro. Tra venti giorni l’Arena . Nel frattempo bottiglie, lattine e rifiuti sparsi

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