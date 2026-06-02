Nubifragio su Como lungolago allagato | chiusa la strada tra piazza Matteotti e piazza Cavour

Da quicomo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un temporale intenso si è verificato nel pomeriggio di martedì 2 giugno a Como, provocando allagamenti lungo il lungolago. La strada tra piazza Matteotti e piazza Cavour è stata chiusa al traffico a causa dell'acqua accumulata. Nessun danno segnalato oltre alla chiusura stradale, che rimane in vigore fino a nuovo avviso. La situazione si è normalizzata in alcune aree, ma l'intervento di emergenza continua.

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Il violento temporale che nel pomeriggio di martedì 2 giugno si è abbattuto su Como ha provocato l'allagamento del lungolago, costringendo alla chiusura di un tratto della viabilità cittadina.L'acqua ha invaso la carreggiata tra piazza Matteotti e oltre piazza Cavour, rendendo necessario. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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