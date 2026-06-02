Nubifragio su Como lungolago allagato | chiusa la strada tra piazza Matteotti e piazza Cavour

Un temporale intenso si è verificato nel pomeriggio di martedì 2 giugno a Como, provocando allagamenti lungo il lungolago. La strada tra piazza Matteotti e piazza Cavour è stata chiusa al traffico a causa dell'acqua accumulata. Nessun danno segnalato oltre alla chiusura stradale, che rimane in vigore fino a nuovo avviso. La situazione si è normalizzata in alcune aree, ma l'intervento di emergenza continua.

Il violento temporale che nel pomeriggio di martedì 2 giugno si è abbattuto su Como ha provocato l'allagamento del lungolago, costringendo alla chiusura di un tratto della viabilità cittadina.L'acqua ha invaso la carreggiata tra piazza Matteotti e oltre piazza Cavour, rendendo necessario. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piazza di Santa Caterina, estesa l’area pedonale serale. In città chiusa anche piazza BattistiDalle 19 alle 2 di notte, fino a fine settembre, l’area di piazza Santa Caterina, vicino al parco giochi, è stata trasformata in zona pedonale nel...

San Ciriaco, il cuore grande di piazza Cavour: tra la folla e la storia, ecco i nuovi CiriachiniNella giornata più attesa dell’anno, piazza Cavour si è riempita di persone provenienti da diverse zone della città, creando un’atmosfera vivace e...