Il giorno della Liberazione da lattine e bottiglie sulle spiagge | scout in azione

Gli scout del luogo sono scesi in spiaggia per raccogliere lattine e bottiglie abbandonate, trasformando una semplice passeggiata in un intervento concreto per ripulire l’area. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle normative e senza coinvolgimento di enti pubblici, con volontari che hanno collaborato per rimuovere i rifiuti lasciati sulla battigia. L’azione si è conclusa con il recupero di numerosi contenitori di plastica e alluminio.

SAN VITO DEI NORMANNI - Non una semplice passeggiata in riva al mare, ma una vera e propria missione di civiltà. Questa mattina, sabato 25 aprile, le spiagge del litorale, nel tratto che va da Lido Bianco fino alla suggestiva spiaggia delle Formiche, sono state liberate dai rifiuti grazie.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Passetto, la zona dell'ascensore nel degrado: bottiglie tra le piante, lattine e coperte ovunque (VIDEO)ANCONA – Un nostro lettore ci ha inviato un video per segnalare la situazione di degrado esistente nei paraggi dell’ascensore del Passetto. Leggi anche: Marina Gridelli e la Fondazione Marevivo Toscana: “Dagli pneumatici ai mozziconi, la nostra azione sulle spiagge” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026; 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile. Perché il 25 aprile si festeggia la LiberazioneIn quel giorno del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Milano e Torino, anche se la guerra continuò ancora ... ilpost.it Il 25 aprile a Venezia tra Festa della Liberazione e il giorno del patrono San MarcoL'alzabandiera in Piazza San Marco e poi il corteo di ANPI, l'Associazione Partigiani d'Italia, che tocca i luoghi dei caduti, a Cannaregio, e raggiunge il ghetto ... rainews.it Il Gran Premio della Liberazione è uno degli eventi sportivi più rappresentativi di Roma Capitale. Nato il 25 aprile 1946, nel segno della rinascita del Paese, è diventato nel tempo una competizione ciclistica di rilievo internazionale e un simbolo dei valori - facebook.com facebook “A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile è dichiarato festa nazionale”. Oggi celebriamo l’81^ anniversario della Liberazione. Viva l’Italia! Viva la Libertà! #FestaDellaLiberazione x.com