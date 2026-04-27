Durante una cerimonia funebre in Thailandia, alcune ballerine sono state invitate a esibirsi davanti alla bara, seguendo l'ultimo desiderio del defunto. Il video dell'evento ha circolato online, scatenando reazioni tra chi ha visto nella danza un modo per onorare la memoria e chi ha espresso sorpresa per questa scelta. La scena ha attirato l’attenzione di molti, suscitando discussioni sui modi tradizionali di celebrare i propri cari.

Perché le ballerine hanno danzato alla veglia funebre. Un funerale in Thailandia con ballerine davanti alla bara ha acceso il dibattito online e tra i presenti. È successo nel sud del Paese, dove una famiglia ha scelto di rispettare fino in fondo l’ultimo desiderio del defunto: niente lacrime, ma una celebrazione della vita. Una decisione che ha sorpreso molti, dividendo l’opinione pubblica tra chi l’ha vista come un gesto sincero e chi invece come qualcosa di fuori luogo. L’esibizione davanti alla bara: cosa è successo. L’episodio è avvenuto il 21 aprile presso il Wat Thepphanom Chueat, nel distretto di Ron Phibun, nella provincia di Nakhon Si Thammarat.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Funerale in Thailandia con ballerine davanti alla bara: era l’ultimo desiderio del defunto (VIDEO)

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