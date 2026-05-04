A Modena si è svolto un corteo nel centro città accompagnato da una bara decorata con i colori granata. L’evento si è tenuto in seguito alla partita del derby del Secchia, vinta dal Modena, e ha coinvolto numerosi tifosi. La manifestazione si è conclusa con la cerimonia funebre, che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti. La scena ha suscitato varie reazioni tra la gente presente in strada.

Dopo il successo nel derby del Secchia, i tifosi del Modena hanno fatto il funerale alla Reggiana. Esequie in piena regola, con tanto di bara a tinte granata e una processione che è arrivata fin sotto la Ghirlandina, dov’è stata posata una corona di fiori che – oltre alla scritta ‘Serie C’ – riportava la scritta ‘Game Over’ e un insulto. Una messinscena goliardica che la dice lunga sulla voglia di rivalsa dei ‘canarini’ dopo le ultime due sconfitte di fila, quella del Primo Maggio 2025 che aveva lanciato la squadra di Dionigi verso la salvezza e quella di fine ottobre, che di fatto aveva aperto la crisi di risultati della truppa di Sottil, che dal primo posto è poi scivolata al sesto posto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bara a tinte granata e corteo in centro. A Modena in scena il funerale alla Reggiana

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