pesaro va alla ricerca del tris a trieste guai abbassare la guardia

Alla ricerca del tris. Oggi a Trieste la Pesaro Baseball, alla tredicesima giornata di serie A Silver, cercherá la terza serie vincente consecutiva. Alle 11:00 gara 1, alle 15:00 gara 2. Dopo i due recenti successi contro Torres Pedrera e Padova gli uomini di coach Luis Turnes tornano a giocare in trasferta, dopo oltre un mese dall’ultima volta. I biancorossi sono imbattuti da sei giornate, cinque della quali in casa, ma capitan Diego Albertoni vuole tenere alta la guardia: "La trasferta a Trieste nasconde moltissime insidie, sia per la lunghezza del viaggio, che inevitabilmente incide sulle energie fisiche, sia per il valore dell’ Alpina (ottava in classifica, tre posizioni dietro a Pesaro ndr)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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