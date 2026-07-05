Pesaro va alla ricerca del tris A Trieste guai abbassare la guardia

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Trieste, la Pesaro Baseball affronta oggi la sua tredicesima partita di serie A Silver, con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva. La prima gara inizia alle 11:00, seguita dalla seconda alle 15:00. La squadra cerca di mantenere alta la concentrazione dopo due successi di fila, in un match che si preannuncia impegnativo.

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Alla ricerca del tris. Oggi a Trieste la Pesaro Baseball, alla tredicesima giornata di serie A Silver, cercherá la terza serie vincente consecutiva. Alle 11:00 gara 1, alle 15:00 gara 2. Dopo i due recenti successi contro Torres Pedrera e Padova gli uomini di coach Luis Turnes tornano a giocare in trasferta, dopo oltre un mese dall’ultima volta. I biancorossi sono imbattuti da sei giornate, cinque della quali in casa, ma capitan Diego Albertoni vuole tenere alta la guardia: "La trasferta a Trieste nasconde moltissime insidie, sia per la lunghezza del viaggio, che inevitabilmente incide sulle energie fisiche, sia per il valore dell’ Alpina (ottava in classifica, tre posizioni dietro a Pesaro ndr)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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