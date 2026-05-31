Il Gran Premio d’Italia 2026 ha segnato una vittoria storica per Aprilia al Mugello. Massimo Rivola ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, ma ha anche avvertito di mantenere alta l’attenzione e la concentrazione. La gara ha visto Aprilia conquistare un risultato significativo, mantenendo la competitività nel campionato. Rivola ha ricordato che, nonostante il successo, è fondamentale continuare a lavorare senza abbassare la guardia.

Il Gran Premio d’Italia 2026 resterà una data indelebile nella storia di Aprilia. Sul circuito del Mugello, la casa di Noale ha conquistato la sua prima vittoria nella classe regina sul tracciato toscano, completando una memorabile doppietta grazie al successo di Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martín. Un risultato che assume un valore ancora più significativo perché ottenuto davanti al pubblico italiano e perché consente a Bezzecchi di consolidare la leadership nella classifica mondiale piloti. A completare il podio è stato Francesco Bagnaia con la Ducati, mentre l’intero weekend ha confermato la competitività della RS-GP26. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Massimo Rivola: “Speciale vincere al Mugello, ma guai ad abbassare la guardia”

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