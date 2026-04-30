LIVE Italia-Corea del Sud Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | Mosaner Constantini non devono abbassare la guardia

Oggi si svolge la partita tra la squadra italiana e quella della Corea del Sud ai Mondiali di curling misto 2026, che si tengono a Ginevra, in Svizzera. Questa è l'ottava sfida per gli azzurri nel torneo. La partita viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la piattaforma di notizie sportive. I giocatori italiani sono chiamati a mantenere alta la concentrazione durante l'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia si avvicina alle battute conclusive del round robin ai Mondiali di doppio misto 2026 di curling, in corso a Ginevra, con la consapevolezza di aver già superato uno dei momenti più delicati del proprio cammino. Dopo sette incontri, la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner si presenta all’ottava sfida contro la Corea del Sud con un bottino importante e con l’obiettivo di consolidare una posizione di vertice nel gruppo B.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini non devono abbassare la guardia Constantini-Mosaner vincono all'esordio, l'Italia batte la Corea | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026 Notizie correlate LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il torneo di doppio misto per Constantini/MosanerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata del round robin... Leggi anche: LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: avvio insidioso per Constantini/Mosaner Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini non devono abbassare la guardia; Mondiale Under 18: Italia superata 4-1 dall'Austria al debutto, in gol Winkler. Domenica alle 18.30 sfida alla Corea del Sud (diretta FISG.tv); Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud; Curling, Mondiali doppio misto: l’Italia vince anche con la Svizzera, i play-off sono a un passo - FISG. LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini non devono abbassare la guardiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida degli ... oasport.it Curling misto Olimpiadi 2026: Italia-Corea del Sud in TV e streamingLa sfida di curling doppio misto tra Italia e Corea del Sud, valida per la fase a gironi delle Olimpiadi Invernali di Milano?Cortina 2026, è in programma giovedì 5 febbraio. L’incontro sarà trasmesso ... it.blastingnews.com Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook