Sabato di incontri a Pian di Massiano per discutere la cessione del club di calcio. Nella sede, il direttore generale ha partecipato a diverse riunioni, concentrandosi sulle trattative in corso. La giornata non ha previsto attività di svago, ma incontri mirati a definire gli accordi. Le trattative sono in corso e si susseguono nel tentativo di trovare una soluzione definitiva.

Non è un sabato da mare e spiaggia. A Pian di Massiano c’è urgenza di confronti e fare incontri. E così, infatti, anche ieri mattina nella sede di Pian di Massiano il direttore generale Borras ha trattato la cessione del Perugia. Alle 11 ha varcato la soglia della sede, atteso dal direttore generale biancorosso il professionista che poi, qualche minuto più tardi, ha introdotto l’imprenditore interessato alle quote biancorosse. L’incontro è durato più di due ore, l’esito resta incerto, anche se le impressioni di un primo contatto sarebbero state positive. Le parti si aggiorneranno, perché dopo aver conosciuto la società, chi è interessato deve andare a fondo, con i numeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Perugia, trattative in continuo fermento. Sabato di incontri per la cessione del club

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