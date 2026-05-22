Calcio serie C il Perugia nega l' esistenza di trattative per integrare o cedere il club
Il club di calcio di serie C ha dichiarato di non essere coinvolto in trattative per cedere o integrare la propria proprietà. Nel frattempo, il team si prepara alla prossima stagione e ha annunciato l’accordo con il nuovo allenatore. La firma ufficiale tra le parti è prevista nei prossimi giorni. L’obiettivo è rafforzare la rosa tecnica e migliorare la programmazione, senza che ci siano variazioni sulla proprietà o altre trattative in corso.
Il Perugia continua a lavorare per arrivare più pronto possibile alla prossima stagione. Il tassello che verrà posto è quello dell'allenatore: con Giovanni Tedesco l'accordo è stato trovato e verrà ratificato nei prossimi giorni.Il tecnico, che dunque guiderà la squadra anche nel 202627 a meno. 🔗 Leggi su Today.it
03/01/2026 CONFERENZA STAMPA PRE GUIDONIA PERUGIA DI MISTER GIOVANNI TEDESCO
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