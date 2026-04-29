Esperia si oppone alla visita medica e impugna un coltello da 31 cm 72enne disarmato con lo spray urticante

Nelle ultime ore, a Esperia, un'operazione di controllo sanitario si è trasformata in un episodio di estrema tensione. Un uomo di 72 anni, disarmato e con uno spray urticante, ha opposto resistenza, ritenendo necessario impugnare un coltello lungo 31 centimetri. L’episodio ha coinvolto le forze dell’ordine, chiamate sul posto per gestire la situazione.

Momenti di forte tensione si sono vissuti nelle scorse ore a Esperia, dove un normale controllo sanitario domiciliare ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L'intervento provvidenziale dei Carabinieri ha però evitato il peggio. Un uomo di 72 anni è stato denunciato a piede libero con le gravi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

Con coltello e spray urticante, sorpresi dai carabinieri e denunciatiSi moltiplicano gli interventi effettuati dai carabinieri del Radiomobile di Padova a tutela della sicurezza della collettività e della salvaguardia...

Aggredito con lo spray urticante e poi accoltellato alla schiena: ferito un 42enneReggio Emilia, 21 marzo 2026 – È stato prima colpito con lo spray urticante al volto e poi accoltellato alla schiena, ma è riuscito a chiamare i...