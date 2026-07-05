Perché Kimi Antonelli alza il piede dall'acceleratore in pieno rettilineo | Ero stupito ma funziona

In gara a Silverstone, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position usando una strategia della Mercedes: ha sollevato il piede dall’acceleratore prima del traguardo, rimanendo in pieno rettilineo. Antonelli ha dichiarato di essere stato sorpreso, ma che il metodo ha funzionato. La manovra ha permesso al pilota di migliorare il tempo di percorrenza, sfruttando il fatto che ridurre la velocità in rettilineo può aumentare la velocità media complessiva.

Antonelli si è preso la pole a Silverstone utilizzando uno stratagemma della Mercedes: ha alzato il piede dall'acceleratore prima del traguardo per essere più veloce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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KIMI ANTONELLI e la sua nuova auto: la prima volta a MISANO

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