Javier Bardem ha condiviso alcune riflessioni sulla sua relazione con Penelope Cruz, parlando di come, ogni volta che la vede sulle riviste, si sorprenda pensando che sia sua moglie. Ha aggiunto di non aver mai notato in lei un atto di cattiveria in tutti gli anni di convivenza. Durante un’intervista, l’attore ha anche parlato del progetto cinematografico in cui la coppia lavora insieme sul set.

Ne ha parlato Javier Bardem, intervistato da Variety, soffermandosi sull'importanza di quest'occasione per coltivare la sintonia con Cruz, spezzando la routine. Si confessa l'attore: «È una storia bellissima che ci aiuterà a vedere di nuovo le cose», ha spiegato «Perché a volte sei immerso nella tua routine quotidiana, nei figli e nella casa, e ti chiedi: quando avremo il tempo di sederci e guardarci di nuovo negli occhi? Quando ricominceremo a respirare e ad apprezzare l'altra persona?». Javier Bardem e Penelope Cruz sembrano quindi intenzionati a trarre il meglio dall'esperienza sul set, dalla possibilità di confrontarsi in una nuova modalità: «con il film, nda siamo obbligati a sederci, guardarci allo specchio, ascoltarci a vicenda ed essere in contatto emotivo per molte ore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Javier Bardem: «A volte guardo Penelope Cruz sulle riviste e penso: “Oddio, è davvero mia moglie?". Sono passati tanti anni e non ho mai visto in lei un briciolo di cattiveria»

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