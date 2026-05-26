Javier Bardem ha rivelato il segreto di 16 anni di matrimonio con Penelope Cruz, senza entrare in dettagli specifici. L’attore ha parlato di un legame che resiste alle sfide del tempo e della routine, sottolineando l’importanza di un rapporto duraturo. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo, ha mantenuto il loro legame nel corso degli anni, nonostante le difficoltà tipiche di una relazione a lungo termine.

Ci sono amori che sfidano il tempo, il logorio della routine, l’inevitabile appiattimento che colpisce anche le coppie più solide. E poi ci sono Javier Bardem e Penelope Cruz, che dopo sedici anni di matrimonio continuano a guardarsi come se fosse il primo giorno. L’attore spagnolo, presente sulla Croisette per il Festival di Cannes, ha rilasciato a Variety un’intervista che è un vero e proprio omaggio alla moglie, una confessione intima che svela il segreto di un’unione che resiste sotto i riflettori. “ A volte guardo Penelope sulle riviste e penso: oddio, è davvero mia moglie? È così incredibilmente bella “. Parole semplici, disarmanti nella loro sincerità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Javier Bardem parla della moglie Penelope Cruz: svela il segreto del loro matrimonio che dura da 16 anni

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