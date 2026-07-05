Pena di morte | storia dilemmi etici e l’alternativa di una giustizia severa ma giusta

In un paese, un condannato all’ergastolo ha chiesto di essere giustiziato, ma il tribunale ha respinto la richiesta. La discussione sulla pena di morte coinvolge questioni etiche e legali da decenni. La legge prevede l’ergastolo come pena massima, senza possibilità di esecuzione capitale. La società si divide tra chi sostiene una giustizia severa e chi avversa l’uccisione come metodo punitivo.

Pena di morte: il peso della storia e la sfida di una giustizia che non uccide. Il dibattito sulla pena di morte è una delle questioni più antiche e divisive dell’umanità. Dalle leggi del Codice di Hammurabi, che consacravano la legge del taglione (“occhio per occhio”), fino ai moderni sistemi giuridici, il concetto di “giustizia” è stato costantemente ridefinito. Ma oggi, in una società civile che si definisce evoluta, l’idea di porre fine a una vita umana come forma di punizione solleva interrogativi profondi. Una breve ricostruzione storica. Nella storia del passato, la pena capitale era vista non solo come deterrente, ma come strumento di purificazione sociale e difesa del potere sovrano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Native American Genocide & Desertion: A Moral Dilemma

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