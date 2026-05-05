IA e dilemmi etici | San Giorgio Jonico ospita il saggio di D’Amato

A San Giorgio Jonico si terrà un saggio incentrato sui dilemmi etici legati all’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle implicazioni di una macchina che possa sviluppare una sorta di coscienza. L’evento affronterà le sfide poste dall’utilizzo delle tecnologie avanzate e il ruolo del dibattito pubblico nel territorio pugliese. La discussione coinvolgerà esperti e studiosi, offrendo uno sguardo sulle questioni più attuali e controverse nel campo dell’IA.

? Cosa scoprirai Come può una macchina sviluppare una coscienza propria?. Chi porterà il dibattito sull'intelligenza artificiale nelle province pugliesi?. Perché la filosofia deve affrontare i dilemmi della tecnologia moderna?. Come influenzerà la mente artificiale la nostra identità individuale?.? In Breve Maddalena D'Amicis e Raffaello Castellano coordinano il dialogo con l'autore.. Arcangelo Lanzalonga proporrà una riflessione personale legata al gaming.. L'evento si terrà giovedì 7 maggio alle ore 18:45.. Prenotazioni disponibili tramite il numero telefonico 3471781753.. Emiliano D’Amato presenterà il saggio sulla coscienza delle macchine giovedì 7 maggio alle ore 18:45 presso il Laboratorio Urbano Mediterraneo di San Giorgio Jonico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e dilemmi etici: San Giorgio Jonico ospita il saggio di D’Amato Notizie correlate Blitz a San Giorgio Jonico: due aziende chiuse tra nero e rischi? Cosa sapere Carabinieri chiudono due aziende a San Giorgio Jonico per lavoro nero e rischi sicurezza. Fratelli d’Italia San Giorgio Jonico: “Rottura con Russo, nuovo capogruppo Carabotto”Tarantini Time Quotidiano Il direttivo del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di San Giorgio Jonico interviene per chiarire la posizione del...