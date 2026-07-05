pd manfroni nuovo segretario del circolo nord

Il Circolo Nord del Partito Democratico di San Benedetto ha nominato un nuovo segretario. Il consiglio ha eletto all’unanimità Andrea Manfroni, che prende il posto di Elio Costantini, dimessosi dall’incarico. La nomina è stata decisa dal direttivo del circolo.

Il Circolo Nord del Pd di San Benedetto ha un nuovo segretario. Il direttivo ha infatti eletto all’unanimità Andrea Manfroni, che raccoglie il testimone di Elio Costantini, dimessosi dall’incarico. La nomina segna l’avvio di una nuova fase organizzativa per il circolo cittadino, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con il territorio, ampliare la partecipazione e rilanciare l’attività politica nei quartieri. Nel corso della riunione, il Direttivo ha rivolto un ringraziamento a Costantini per il lavoro svolto durante il mandato, sottolineandone l’impegno e il contributo alla crescita del circolo e al consolidamento della presenza del partito sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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