Pd Osimo Cristiano Pirani confermato segretario del circolo cittadino

Nel fine settimana si è svolto il congresso del Circolo del Partito Democratico di Osimo, durante il quale è stato riconfermato nel ruolo di segretario Cristiano Pirani. La riunione ha coinvolto i membri del circolo cittadino, che hanno discusso e approvato la conferma della guida locale del partito. L’evento si è svolto senza particolari tensioni e con la partecipazione di diversi iscritti.

OSIMO – Nel corso del fine settimana si è svolto il congresso del Circolo del Partito Democratico di Osimo. Sul tavolo l’elezione del segretario locale e la candidatura unica di Thomas Braconi alla segreteria provinciale.Cristiano PiraniPer quel che riguarda il Pd di Osimo le candidature erano.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ercolino eletto all’unanimità segretario del circolo PDTempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa la fase congressuale del Circolo del Partito Democratico di Monteforte Irpino con l’elezione di Antonio... Stefano Pizzutelli eletto segretario del Circolo Pd FrosinoneL’apertura dei lavori è stata dedicata al ricordo di Benny Taormina, figura storica del Partito Democratico, recentemente scomparso Stefano... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pd Osimo: Cristiano Pirani confermato alla guida del Circolo; PD Osimo, Pirani rieletto segretario. La sfidante Freddo ottiene il 43%. Osimo, consiglio comunale con sorpresa. Fuori Ginnetti e Damiano PiraniOSIMO - La giunta Glorio non dovrebbe essere difficile da comporre. Stando ai risultati delle preferenze prese dai singoli candidati al consiglio comunale è già possibile teorizzarla. Seguendo i ... corriereadriatico.it Amministrative Osimane: Michela Glorio candidata del Pd, incognite su Pirani e LatiniIl Pd conferma Michela Glorio candidata a sindaco di Osimo, mentre Fratelli d’Italia corre da sola. Incognite su Pirani e Latini. Sembrano più che mai vicine le amministrative osimane anticipate a ... ilrestodelcarlino.it