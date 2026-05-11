Paura in Nepal | aereo prende fuoco durante l'atterraggio a Kathmandu 288 persone evacuate
Un incendio si è sviluppato a bordo di un Airbus A330 della Turkish Airlines durante le operazioni di atterraggio a Kathmandu, in Nepal. L'episodio ha coinvolto 288 persone, tutte evacuate in modo rapido e sicuro senza riportare ferite. Le autorità aeroportuali hanno intervenuto immediatamente per gestire la situazione, che si è conclusa con l'evacuazione completa del velivolo e l'intervento dei vigili del fuoco.
Incendio su un Airbus A330 della Turkish Airlines durante l'atterraggio a Kathmandu: 288 persone sono state evacuate, ma fortunatamente non ci sono feriti. L’incidente è stato innescato da una scintilla al carrello destro. La pista è rimasta chiusa per quasi due ore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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