Un volo partito da Venezia è stato coinvolto in un incidente durante l’atterraggio a Newark Liberty. Il Boeing 767 di United Airlines ha urtato un palo e un camion mentre si trovava in fase di discesa. L’incidente ha provocato danni all’aereo e l’interruzione delle operazioni di atterraggio. Le autorità aeroportuali e le forze di polizia stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sfiorato per un volo da Venezia nell’immagine il palo colpito durante l’atterraggio Un Boeing 767 di United Airlines è stato coinvolto in un episodio insolito durante la fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, nel New Jersey. Il volo UA169, partito da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, è riuscito comunque a toccare terra in sicurezza poco dopo le 14 locali di domenica 3 maggio, riportando soltanto danni lievi. L’impatto durante la manovra. Secondo le prime informazioni, durante l’avvicinamento alla pista l’aereo ha urtato un palo della luce, coinvolgendo anche un veicolo in transito nelle vicinanze dell’aeroporto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aereo partito da Venezia urta un palo ed un camion durante l’atterraggio: indagini in corso

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