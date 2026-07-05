Patrimonio bilancio in salute | Un totale netto di 800mila euro

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il bilancio di Patrimonio Copparo mostra un patrimonio netto di 800 mila euro. La società, creata vent’anni fa come partecipata comunale, si presenta ancora dinamica e attiva. La cifra rappresenta il risultato economico attuale, evidenziando una situazione finanziaria stabile. La società continua a operare nel rispetto delle proprie funzioni, mantenendo un saldo positivo nel bilancio. La presenza di risorse solide consente di sostenere le attività future e di garantire la continuità dell’ente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono trascorsi vent’anni dalla costituzione di Patrimonio Copparo, società partecipata del Comune di Copparo, "una realtà ancora giovane, vitale e con tanta voglia di fare". A sottolinearlo è stato l’amministratore unico Dario Bigoni che, nel corso della seduta del Consiglio comunale dello scorso 15 giugno, ha presentato un bilancio 2025 che dimostra solidità dal punto di vista patrimoniale e finanziario della società, nonché capacità di raggiungere importanti obiettivi che si concretizzano in interventi realizzati sul territorio. A confermarlo sono i numeri che vedono un patrimonio netto pari a 800mila euro e una liquidità passata dai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

patrimonio bilancio in salute un totale netto di 800mila euro
© Ilrestodelcarlino.it - Patrimonio, bilancio in salute: "Un totale netto di 800mila euro"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PAYX Retirement Plan: My Take on the 11-K Filing

Video PAYX Retirement Plan: My Take on the 11-K Filing

Notizie e thread social correlati

Enpapi, bilancio 2025 in utile: il patrimonio netto torna positivo dopo anni di crisiNel bilancio del 2025, l'Enpapi registra un risultato in utile e il patrimonio netto torna a essere positivo, dopo diversi anni di perdite e...

Fondazione Cr Carpi, il patrimonio netto sfiora i 310 milioni di euroIl bilancio consuntivo della Fondazione CR Carpi è stato approvato all’unanimità, con il patrimonio netto che si avvicina ai 310 milioni di euro.

Temi più discussi: Patrimonio, bilancio in salute: Un totale netto di 800mila euro; Dalle periferie allo sport e la salute, così Fondazione Roma finanzia i progetti sociali nella Capitale; Trentino Sviluppo, utile da 5,6 milioni e patrimonio oltre 1,2 miliardi; Vendita Mercatino ad Atripalda, FdI: Ennesima svendita del patrimonio comunale.

patrimonio bilancio in salutePatrimonio, bilancio in salute: Un totale netto di 800mila euroSono trascorsi vent’anni dalla costituzione di Patrimonio Copparo, società partecipata del Comune di Copparo, una realtà ancora giovane, vitale ... ilrestodelcarlino.it

Città metropolitana, bilancio in salute: Ora investimenti per lo sviluppoPiù risorse disponibili, meno debiti, una capacità di investimento rafforzata e margini che si ampliano dopo anni di pressione sui conti pubblici. Il bilancio 2025 di Città metropolitana, appena ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web