Sono trascorsi vent’anni dalla costituzione di Patrimonio Copparo, società partecipata del Comune di Copparo, "una realtà ancora giovane, vitale e con tanta voglia di fare". A sottolinearlo è stato l’amministratore unico Dario Bigoni che, nel corso della seduta del Consiglio comunale dello scorso 15 giugno, ha presentato un bilancio 2025 che dimostra solidità dal punto di vista patrimoniale e finanziario della società, nonché capacità di raggiungere importanti obiettivi che si concretizzano in interventi realizzati sul territorio. A confermarlo sono i numeri che vedono un patrimonio netto pari a 800mila euro e una liquidità passata dai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Patrimonio, bilancio in salute: "Un totale netto di 800mila euro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAYX Retirement Plan: My Take on the 11-K Filing

Notizie e thread social correlati

Enpapi, bilancio 2025 in utile: il patrimonio netto torna positivo dopo anni di crisiNel bilancio del 2025, l'Enpapi registra un risultato in utile e il patrimonio netto torna a essere positivo, dopo diversi anni di perdite e...

Fondazione Cr Carpi, il patrimonio netto sfiora i 310 milioni di euroIl bilancio consuntivo della Fondazione CR Carpi è stato approvato all’unanimità, con il patrimonio netto che si avvicina ai 310 milioni di euro.

Temi più discussi: Patrimonio, bilancio in salute: Un totale netto di 800mila euro; Dalle periferie allo sport e la salute, così Fondazione Roma finanzia i progetti sociali nella Capitale; Trentino Sviluppo, utile da 5,6 milioni e patrimonio oltre 1,2 miliardi; Vendita Mercatino ad Atripalda, FdI: Ennesima svendita del patrimonio comunale.

Patrimonio, bilancio in salute: Un totale netto di 800mila euroSono trascorsi vent’anni dalla costituzione di Patrimonio Copparo, società partecipata del Comune di Copparo, una realtà ancora giovane, vitale ... ilrestodelcarlino.it

Città metropolitana, bilancio in salute: Ora investimenti per lo sviluppoPiù risorse disponibili, meno debiti, una capacità di investimento rafforzata e margini che si ampliano dopo anni di pressione sui conti pubblici. Il bilancio 2025 di Città metropolitana, appena ... ilgiorno.it