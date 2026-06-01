Fondazione Cr Carpi il patrimonio netto sfiora i 310 milioni di euro
Il bilancio consuntivo della Fondazione CR Carpi è stato approvato all’unanimità, con il patrimonio netto che si avvicina ai 310 milioni di euro. La decisione riguarda anche la conclusione del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi nel settembre 2022.
Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo della Fondazione CR Carpi, che conclude il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi nel settembre 2022. Un passaggio che assume un significato particolarmente rilevante come momento di rendicontazione dell’attività svolta e dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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