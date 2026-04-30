Enpapi bilancio 2025 in utile | il patrimonio netto torna positivo dopo anni di crisi

Nel bilancio del 2025, l'Enpapi registra un risultato in utile e il patrimonio netto torna a essere positivo, dopo diversi anni di perdite e difficoltà finanziarie. La variazione rappresenta una svolta rispetto ai periodi precedenti, segnando un momento di ripresa per l'ente previdenziale. I dati ufficiali mostrano come, dopo anni di tensioni, la gestione abbia portato a un miglioramento della situazione patrimoniale.

Roma, 30 aprile 2026 - I conti - ogni tanto - tornano in ordine. Il 2025 segna per la cassa Enp api una svolta: il patrimonio netto torna positivo, archiviando una stagione di perdite e tensioni finanziarie. Dopo anni in apnea, l’ente previdenziale degli infermieri liberi professionisti riemerge con numeri che certificano il cambio di passo e rilanciano il tema della sostenibilità del sistema. Il ritorno all’utile. Il bilancio consuntivo 2025 si chiude con un avanzo di esercizio pari a 13,6 milioni di euro. È il quarto risultato positivo consecutivo, ma soprattutto è quello che consente di riportare il patrimonio netto sopra lo zero, a quota 3,3 milioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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