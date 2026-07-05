Passi di vita al via con il tutto esaurito | Momenti di confronto

"Passi di vita" parte con il tutto esaurito. Shada Beach Club gremito per il primo appuntamento della nuova rassegna promossa da Civitanova Cammina, nata per offrire alla città occasioni di incontro, ascolto e riflessione sui grandi temi della vita. L’incontro inaugurale, dal titolo "Prendersi a cuore", ha visto protagonista Valentina Mastroianni, conosciuta da migliaia di persone attraverso la pagina "La storia di Cesare", che ha dialogato con il presidente dell’associazione Roberta Belletti in una conversazione intensa e autentica dedicata al significato della cura. Per oltre un’ora il pubblico ha seguito il dialogo, alternando momenti di commozione, sorrisi e lunghi applausi, in un clima di partecipazione che ha confermato quanto ci sia bisogno di spazi dedicati all’incontro e alle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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