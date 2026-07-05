Passi di vita al via con il tutto esaurito | Momenti di confronto
"Passi di vita" parte con il tutto esaurito. Shada Beach Club gremito per il primo appuntamento della nuova rassegna promossa da Civitanova Cammina, nata per offrire alla città occasioni di incontro, ascolto e riflessione sui grandi temi della vita. L’incontro inaugurale, dal titolo "Prendersi a cuore", ha visto protagonista Valentina Mastroianni, conosciuta da migliaia di persone attraverso la pagina "La storia di Cesare", che ha dialogato con il presidente dell’associazione Roberta Belletti in una conversazione intensa e autentica dedicata al significato della cura. Per oltre un’ora il pubblico ha seguito il dialogo, alternando momenti di commozione, sorrisi e lunghi applausi, in un clima di partecipazione che ha confermato quanto ci sia bisogno di spazi dedicati all’incontro e alle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Sui passi della Santuzza: un viaggio tra storia, arte e spiritualità nei luoghi che hanno segnato la vita di Santa Rosalia. 7 e 8 luglio, ore 16:30. Partecipazione gratuita, posti limitati. Prenotazione obbligatoria: 091 7055611. #SantaRosalia #Festino2026 # x.com
DanzaeDanze. . Ai nostri meravigliosi allievi, che hanno saputo dare anima e poesia al racconto danzato PASSI DI VITA, che questa esperienza possa diventare un prezioso tassello dei vostri ricordi più belli e rendervi sempre più autentici e consapevoli facebook
Guardando alla perdita del lavoro, non raggiungo l'obiettivo FIRE. Prossimi passi? Qualcuno è stato nella stessa situazione? reddit
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